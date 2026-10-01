Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету, - Зеленський

Президент зазначив, що наступним кроком стане виробництво цих ракет.

Україна вперше застосувала у бою тактичну балістичну ракету FP-7. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат", – написав президент.

Зеленський зазначив, що наступним кроком стане виробництво цих ракет.

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Нагадаємо, що раніше генеральна директорка Fire Point Ірина Терех розповіла, що компанія вже випробовує ракету FP-9 із ще більшою дальністю. Вона говорила про те, що через велику дальність цієї зброї неможливо провести повноцінні випробування на території України, тому наступний етап може фактично відразу стати бойовим застосуванням проти цілей на території РФ.

Ракета FP-7 – що відомо

Раніше співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що українська балістична ракета FP-7 є аналогом американської ракети ATACMS, проте за ціною вона в 2,5 рази дешевша. За його словами, ракета FP-7 – це клон радянської ракети від С-400 і створена для того, "щоб заповнювати існуючі пускові установки".

Порівнюючи FP-7 з ATACMS, Штілерман зазначав, що українська ракета в 2,5 рази дешевша, а дальність у них однакова – 300 кілометрів.

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявляв, що Росії для відбиття атак українських ракет FP-7 доведеться використовувати останні модифікації відповідних ракет до комплексів С-300 або новітні комплекси С-400 і навіть С-500.

За словами Долінце, наразі виробничі потужності FP-7 можуть становити кілька одиниць на тиждень або навіть на місяць, але після укладення договору виробник збільшуватиме потужності відповідно до контрактів.

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