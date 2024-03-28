Окупанти сунуть на Семенівку.

Російські загарбники намагаються прорватися до Семенівки, розташованої на захід від Авдіївки, але наразі їм це не вдається.

Про це сказав заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін в ефірі інформаційного марафону. Військовий відзначив, що ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути складною.

"У першу чергу, складною вона залишається за рахунок того, що у росіян залишається можливість проводити заміну на більш нові і свіжі підрозділи. Тобто, вводити у бій свіжі й нові поповнення бригад", - сказав Жорін.

При цьому, українським Силам оборони вдалося змусити окупантів втратити наступальний потенціал.

"Але, ця можливість використовувати власні ресурси - можливість наявності власних ресурсів, особового складу і техніки, створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби і намагання щодо просування вперед, в основному в районі населеного пункту Семенівка", - сказав Жорін.

За його словами, російські загарбники понесли божевільні втрати в Орлівці.

"Орлівка їм далася ціною декількох підрозділів. Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватись, намагаються десь намацати слабке місце в нашій обороні, проте, на даний момент, успіху у цьому, вони не мають. Також вони і не забувають щодня пробувати штурмувати Бердичі", - сказав Жорін.

Окремо він акцентував, що майже щодня окупанти використовували на фронті китайські машини, які схожі на щось середнє між баггі і гольфкарами. Ці транспортні засоби служать окупантам як дешева альтернатива у техніці. Силам оборони України вдається знищувати і спалювати багато таких транспортних засобів за допомогою FPV-дронів.

Водночас в останні дні ворог повернувся до використання броньованої техніки, і здебільшого, танків.

"Проте, у смузі відповідальності нашої бригади, я так підозрюю, що ми всі їх вже спалили. Тому що останніми днями, десь, мабуть, 4-5 днів, як на таксі ворог намагається кататися на танках. Тобто, безпосередньо на танках він перекидає штурмову піхоту до переднього краю. Три в одну сторону, один повертається назад. Бо, як правило, за допомогою артилерії або дронів, ми їх знищуємо", - сказав Жорін.

Росія зайняла два населених пункти біля Авдіївки

Раніше експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначав, що російські окупаційні війська зайняли села Тоненьке та Орлівка в районі Авдіївки Донецької області.

Вони розташовані приблизно за 5 км на захід від Авдіївки. "Цей пояс, який мав бути облаштований як пояс оборони, впав під ударами російської армії", - зазначав Рьопке.

Аналітик стверджував, що зараз на Авдіївському напрямку тривають бої за Бердичі.

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