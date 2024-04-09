Таку ж тактику росіяни застосовували під час захоплення інших українських міст, зокрема Бахмута та Авдіївки.

Російські окупанти застосовують тактику подвійного удару під час штурмів Часового Яру Донецької області.

Про це повідомляє аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке на основі аналізу відкритих даних. Експерт вивчив маневри ЗС РФ під Часовим Яром за останні 10 днів. За його словами, тактику подвійного удару (double push) Росія застосовувала і раніше під час захоплення українських міст та сіл. Вона полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі.

"У битві за Часів Яр російські війська вторгнення намагаються реалізувати свою успішну (Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка тощо) тактику подвійного удару: кліщі з півночі і півдня плюс прямий штурм міста зі сходу", - пише Рьопке.

Ситуація біля Часового Яру - деталі

5 квітня під час потужної масованої атаки на передмістя Часового Яру росіяни зазнали значних втрат у техніці та особовому складі. Про це розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. За його словами, це був рекорд підрозділу, а, можливо, і ЗСУ.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що росіяни планують захопити Часів Яр, щоб потім відкрити собі шлях до наступних міст на Донбасі.

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