Штормова погода активізувала мінну небезпеку.

Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія, підтвердила представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, причина полягає насамперед у погоді. Однак російським кораблям також потрібне поповнення запасів.

"Наразі ситуація на морі штормова, море знову на нашому боці. Дуже сильно розхитало, що змусило ракетоносії знову зайти у місця базування. Зокрема, їм потрібне переспорядження, тому що після атаки, у якій їх використовували 29 грудня, вони зайшли для поповнення запасів", - заявила Гуменюк.

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Всього, за даними представника Одеської ОВА Сергія Братчука, у Чорному морі шість російських кораблів, які, втім, виконують іншу функцію, уточнила Гуменюк.

"Ракетоносіїв (серед 6 кораблів у Чорному морі) немає. Це представники іншої діяльності. Серед них – один великий десантний корабель, але ми вже знаємо, що це просто демонстрація присутності", - пояснила вона.

Штормова погода активізувала мінну небезпеку.

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