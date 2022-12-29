У Чорному морі російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв, загальний залп становить до 20 "Калібрів". Про це журналістам повідомили у оперативному командуванні "Південь".
"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Готовність пуску до 20 "Калібрів"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти додатково вивели в Чорне море підводний ракетоносій.
Ракетна атака по Україні сьогодні
Сьогодні зранку по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Росія планує випустити по Україні 100 ракет у кілька хвиль.
О 08:00 стало відомом про перші запуски ракет, які росіяни направили у бік Сум. Згодом у Києві та області пролунали вибухи - спрацювала ППО.
Також повідомляється про звуки вибухів на Одещині - там теж спрацювала ППО, а над Сумщиною збили ворожу ракету. ППО також спрацювала над Житомирщиною та Полтавщиною.