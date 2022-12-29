Окупанти додатково вивели в Чорне море підводний ракетоносій.

У Чорному морі російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв, загальний залп становить до 20 "Калібрів". Про це журналістам повідомили у оперативному командуванні "Південь".

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Готовність пуску до 20 "Калібрів"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти додатково вивели в Чорне море підводний ракетоносій.

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Сьогодні зранку по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Росія планує випустити по Україні 100 ракет у кілька хвиль.

О 08:00 стало відомом про перші запуски ракет, які росіяни направили у бік Сум. Згодом у Києві та області пролунали вибухи - спрацювала ППО.

Також повідомляється про звуки вибухів на Одещині - там теж спрацювала ППО, а над Сумщиною збили ворожу ракету. ППО також спрацювала над Житомирщиною та Полтавщиною.

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