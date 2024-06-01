Столтенбер нагадав, що Росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи має він упевненість у тому, що Харків витримає російський літній наступ.

"Це (зустрічі з міністрами закордонних справ, - ред.) додало мені більшої впевненості в тому, що союзники по НАТО готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників", - сказав він у інтерв'ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані.

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"Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну. А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", - заявив Генсек.

Столтенбер нагадав, що Росія напала на іншу країну – і це грубе порушення міжнародного права.

"А, згідно з міжнародним правом, самооборона є легітимною, враховуючи те, що робить Україна, тобто вони захищаються самі. А право на самооборону включає також право на завдання ударів по цілях на території агресора", - зазначив він.

На його думку, це саме те, що Україна має мати змогу робити.

"Не в останню чергу в Харкові, бо там лінія фронту та кордон більш-менш збігаються. Тому було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян у певній ступеня безпечними, оскільки українці не могли б використовувати проти них цю зброю. Я вітаю, що союзники по НАТО послабили обмеження та дали зрозуміти, що, звісно, ​​Україна має право на самооборону", - додав Столтенберг.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Покровський напрямок на сьогодні залишається найнапруженішим на фронті. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишаться на Покровському напрямку. Також загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках", - йдеться у зведенні.

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