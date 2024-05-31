Наразі на цьому напрямку російські загарбники проводять 11 штурмових дій, а з початку поточної доби їх було 22.

Покровський напрямок на сьогодні залишається найнапруженішим на фронті. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишаться на Покровському напрямку. Також загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території РФ.

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За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Наразі там триває боєзіткнення. З напрямку Бєлгорода ворожі війська нанесли удар керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно загарбники вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території РФ з напрямків Протонівки та Шебекіно.

Разом з тим, на Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.

На Лиманському напрямку ворог спробував штурмувати українські позиції в районі Тернів, але успіху не мав. Ситуація контрольована.

При цьому, не полишають спроб російські окупанти протиснути українську оборону на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак. Ще три боєзіткнення тривають у районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.

Крім того, на Краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом, з початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі одне ще триває поблизу Андріївки.

Водночас на Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак українські оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас, ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль.

Також, на Курахівському напрямку кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки українські воїни відбили, тривають бої поблизу Новомихайлівки.

На Времівському напрямку противник вже тричі атакував з початку доби. Наніс удар керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутись вперед українські воїни відбили.

Як зазначають у Генштабі, на Оріхівському напрямку до трьох попередніх штурмових дій окупантів додалась ще одна поблизу Новоданилівки. Ворожа спроба просунутися вперед успіху не мала.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби українськими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що повільне постачання нової допомоги є найголовнішим на сьогодні ворогом.

За словами глави держави, від моменту затвердження цієї допомоги до моменту її потрапляння на фронт може пройти півроку, а то і більше часу.

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