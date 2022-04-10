З учорашнього дня там, за даними джерела в міській владі, загинули п'ятеро цивільних.

Окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Росія атакувала селище Слатине Дергачівської громади, потрапили в приватний будинок. Є жертви.

Про це повідомляти у Telegram-каналі "Харків Life".

"У селищі Слатине Дергачівської громади - нові жертви російських обстрілів. З учорашнього дня загинули п'ятеро цивільних, повідомило джерело в міській владі", - зазначено у спільноті.

За минулу добу в селищі загинули три людини, двоє отримали поранення. А сьогодні вранці, 10 квітня, загинули ще два мирних жителі - молода дівчина і чоловік приблизно 60 років. За інформацією Telegram-каналу, окупанти потрапили в приватний будинок. Люди не встигли добігти до підвалу. Кількість поранених поки що не встановлено. На території громади зруйновано понад 500 будівель, додали у спільноті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині ЗСУ збили британською ракетою Starstreak Російський БПЛА. Ворожий безпілотник ліквідувала 95-та окрема десантно-штурмова бригада.

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