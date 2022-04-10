Ворожий безпілотник ліквідувала 95-та окрема десантно-штурмова бригада.

На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищив російський БПЛА "Оріон". Ураження відбулося за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Starstreak, отриманого нещодавно від Великої Британії.

10 квітня десантники поширили в мережі відео із влучним пострілом (увага, ненормативна лексика!):

Слід зазначити, що це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" рашистів, перший БПЛА такого типу – був збитий вчора.

"Вважайте це привітом від українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Великій Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно", – написав у Facebook військовий експерт Юрій Кочовенко.

Нагадаємо, 9 квітня в Києві прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв Україні нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Довідка УНІАН. Starstreak – переносний зенітний ракетний комплекс, що був прийнятий на озброєння Великої Британії в 1997 році.

Заявлена висота враження цілей – до 5000 м, дальність – 6000+ м. Ракета з бойовою частиною в 0,9 кг може розвивати швидкість у 3,5 Мах.

Бойова частина у вигляді трьох кінетичних вольфрамових субелементів. Наведення відбувається по лазерному променю у напівавтоматичному режимі.

ПЗРК може бути виконаний у різних форм-факторах: ручного, стаціонарного на штативі з трьома контейнерами ракет, бойові модулі для військової техніки.

9 березня стало відомо, що Британія розглядає передачу ПЗРК Starstreak Україні.

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