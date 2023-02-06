На сьогодні російську окупанти вже застосували 660 дронів типу Shahed.

Російська Федерація очікує нову поставку ударних дронів Shahed з Ірану.

Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у РФ реально є проблеми з арсеналом, зокрема й з безпілотниками.

"На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1 тис. 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, як зазначають у розвідці, запуск окупантами масованого рою дронів спрямований на те, щоб прорвати українську систему ППО і влучити в об’єкти.

За даними розвідки, зараз противник запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони здійснювали пуски з Криму.

Іранські дрони Shahed у війні проти України

Днями The Wall Street Journal повідомив, що Іран і РФ продовжують вести таємні переговори про спільне виробництво дронів-камікадзе Shahed-131/136, які Москва активно використовує на війні з Україною.

Раніше експерти заявили, що Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.

При цьому в Американському інституті вивчення війни (ISW) кажуть, російські окупанти можуть використовувати проти України всі безпілотники, які Іран пообіцяв їм передати, до травня цього року.

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