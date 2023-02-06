Російська Федерація очікує нову поставку ударних дронів Shahed з Ірану.
Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у РФ реально є проблеми з арсеналом, зокрема й з безпілотниками.
"На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1 тис. 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають у розвідці, запуск окупантами масованого рою дронів спрямований на те, щоб прорвати українську систему ППО і влучити в об’єкти.
За даними розвідки, зараз противник запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони здійснювали пуски з Криму.
Іранські дрони Shahed у війні проти України
Днями The Wall Street Journal повідомив, що Іран і РФ продовжують вести таємні переговори про спільне виробництво дронів-камікадзе Shahed-131/136, які Москва активно використовує на війні з Україною.
Раніше експерти заявили, що Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.
При цьому в Американському інституті вивчення війни (ISW) кажуть, російські окупанти можуть використовувати проти України всі безпілотники, які Іран пообіцяв їм передати, до травня цього року.