Сторони зосереджені на розробці швидшої моделі БПЛА, яка створила б додаткові проблеми українській системі ППО.

Іран та Російська Федерація продовжують вести таємні переговори про співпрацю в виробництві безпілотників, які Москва активно використовує у війні з Україною.

За даними The Wall Street Journal, на початку січня іранська делегація високого рівня відвідала РФ для того, щоб узгодити будівництво нового заводу для виробництва БПЛА.

В рамках поїздки іранські чиновники проінспектували місце будівництва майбутнього об'єкта в місті Єлабуга (Республіка Татарстан). Журналісти з'ясували, що сторони розраховують виробити на новому заводі не менше 6 тисяч безпілотників.

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Також повідомляється, що Москва і Тегеран зосереджені на розробці швидшої моделі БПЛА для обходу української системи ППО.

У Росії закінчуються іранські безпілотники

Раніше експерти заявили, що Росія вже витратила 193 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 з отриманої від Ірану другої партії у 250 штук.

При цьому в Американському інституті вивчення війни (ISW) кажуть, російські окупанти можуть використовувати проти України всі безпілотники, які Іран пообіцяв їм передати, до травня цього року.

Йдеться про партію в 1750 БПЛА. Аналітики вважають, що це можливо, якщо РФ не зменшить темпи й буде використовувати їх з тією ж швидкістю, що і в період з вересня до грудня 2022 року.

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