Росія окупувала Дальнє, - DeepState

Війська країни-агресора Російської Федерації мають нові просування на російсько-українському фронті.

Про це повідомляється у Telegram-каналі українського проєкту DeepState. За даними аналітиків, загарабницьким військам вдалося окупувати селище Дальнє, що знаходиться в Курахівській міській громаді Покровського району Донецької області.

Крім того, просування росіян фіксують у Торецьку та Кураховому, а також біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.

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У зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22:00 повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільш акткивно окупанти наступали на Покровському (49 атак) та Курахівському (26 атак) напрямках.

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