Аналітики наголосили, що якщо Захід продовжить обмежувати здатність України захищати себе, загарбники матимуть вигоду.

США зняли обмеження на удари ЗСУ американською далекобійною зброєю по об'єктах РФ та Північної Кореї лише у Курській області, що істотно не змінить загальний перебіг війни.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), коментуючи заяви американських посадовців, що часткове скасування обмежень створить "специфічний та обмежений" ефект на полі бою. Водночас експерти припускають, що з часом обмеження можуть взагалі скасувати.

За словами експертів ISW, нинішній дозвіл на атаки по Курщині не повністю позбавляє окупантів притулку на території РФ, оскільки сотні військових об'єктів залишаються у межах досяжності ЗРК HIMARS в інших прикордонних регіонах.

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Аналітики наголосили, що якщо Захід продовжить обмежувати здатність України захищати себе, загарбники матимуть вигоду від будь-якого часткового притулку.

"США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному і глибокому тилу Росії у межах досяжності наданої США зброї, а не лише по тих, що розташовані в Курській області", - стверджують в ISW.

Обмеження на далекобійну зброю

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території, однак це стосується лише Курщини.

У Раді федерації Росії вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

Син новообраного президента СШ Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

Водночас колишній високопоставлений чиновник НАТО Ніколас Вільямс запевняє, що зняття обмежень на ATACMS має "велике значення для кінцевої гри" і "ще не пізно" для цього..

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