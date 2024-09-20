Захоплені під час вторгнення документи містять попередження про можливий наступ українських військ, а також демонструють занепокоєння з приводу морального духу російських військових.

Російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців. Про це свідчать захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії з Курської області, якими бійці ЗСУ поділилися з журналістами The Guardian. Журналісти не змогли самостійно перевірити справжність документів, хоча наголошується, що вони схожі на справжні повідомлення.

"Деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші - рукописні журнали, в яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону", - пише видання.

Так, у записі від 4 січня йшлося про "можливість прориву державного кордону" українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км [50 миль], щоб створити чотириденний "коридор" до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці", пише Guardian.

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У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання в рамках підготовки до українського транскордонного нападу.

"А вже в середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України "в напрямку Юнаківка - Суджа з метою взяти Суджу під контроль". Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що згодом і сталося", - пише видання.

При цьому в червневому документі містилася скарга на те, що російські частини, розміщені на фронті, "заповнені в середньому лише на 60-70 % і складаються в основному з резервістів зі слабкою підготовкою".

Документи також дають уявлення про російську тактику за останній рік

Так, в одному випадку йдеться про необхідність створення несправжніх окопів і позицій, щоб заплутати українські розвідувальні безпілотники. "Необхідно створити моделі танків, бронемашин і артилерійських установок, а також манекени солдатів, і періодично переміщати їх", - йдеться в одному з наказів.

У ньому додається, що на хибні позиції слід відправити кілька солдатів, які вночі запалюватимуть багаття і ходитимуть зі смолоскипами, і що Росія має створити радіоперемовини щодо хибних позицій з метою їхнього перехоплення. При цьому незрозуміло, чи були такі позиції взагалі створені; члени українського підрозділу, які здійснювали польоти на розвідувальних безпілотниках у цьому районі останніми тижнями, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій.

Проблеми з моральним станом у російських військових

Документи також свідчать про занепокоєння росіян з приводу морального духу в лавах солдатів у Курській області. Проблеми посилилися після самогубства солдата на фронті, який, як повідомляється, перебував у "затяжній депресії через службу в російській армії". Водночас для запобігання подібним випадкам командирам підрозділів наказано виявляти військовослужбовців, "психічно не готових до виконання службових обов'язків або схильних до девіантної поведінки, та організовувати їхню перепідготовку й переведення до військово-медичних установ".

Крім того, солдати мають отримувати 5-10 хвилин на день, а також годину раз на тиждень на політичні заняття, "спрямовані на підтримання і підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу".

Вторгнення в Курську область

Операція ЗСУ в Курській області почалася 6 серпня. При цьому, як розповів один із бійців, росіяни, які їм попалися першими, навіть не намагалися дати відсіч, і минуло три дні після вторгнення, коли його підрозділ зіткнувся з опором.

За словами українського президента Володимира Зеленського, на Курський напрямок вдалося відвернути близько 40 тисяч російських окупантів.

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