Президент також зазначив, що є і поповнення обмінного фонду.

Триває операція Сил оборони України на території Курської області РФ. Як повідомив президент Володимир Зеленський, на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських окупантів.

"На цей напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є й поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це – важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість", – заявив він у вечірньому зверненні до українців.

Він також додав, що зараз українським оборонцям вдалося зменшити штурмовий потенціал загарбників на Донеччині.

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"Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський", – сказав глава держави.

Війна в Україні: важливі новини

Від початку доби, 19 вересня, станом на 22:00 на передовій відбулося 163 бойових зіткнення із противником. Такі дані наводить Генштаб ЗСУ. Тільки на Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися прорвати українську оборону.

Тим часом Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу зняти обмеження, які не дають Україні застосовувати західні системи озброєнь для ураження законних військових цілей на території Росії. Відповідну резолюцію підтримали 425 європейських депутатів. Ще 63 – утрималися і 131 – виступили проти.

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