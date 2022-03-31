Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти перекидають частину військ і зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в оприлюдненій у соціальній мережі Facebook оперативної інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00.

"Основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил Російської Федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території Республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні.

Також, додали у Генштабі, зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі України. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил РФ для ведення бойових дій. Водночас, зауважують у Генштабі, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів.

"На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог здійснює переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважують, що для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик.

"За наявною інформацією, в ході ведення бойових дій проти України втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу", - сказано у повідомленні.

На Броварському напрямку, інформують у Генштабі, противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з РФ.

Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Здійснює мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

На Сіверському напрямку, за даними Генштабу, противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу. Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігова. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА.

На Слобожанському напрямку, додають у Генштабі, противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова.

Крім того, у напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів окупанти продовжують заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Донецькому напрямку вони зосереджують основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

"Ворог активізував завдання авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна. Здійснював спроби обходу наших підрозділів, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що загарбники посилюють угруповання на Донецькому напрямку. Відзначено прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки.

Окупанти продовжують штурмові дії у Маріуполі.

Крім того, ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка у Запорізькій області.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначено. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій на зазначеному напрямку.

Раніше повідомлялося, що, за даними Пентагону, Росія передислокувала менше ніж 20% своїх військ під Києвом.

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