Водночас ворог активних дій на Херсонщині не проводить.

Російські загарбницькі війська розгорнули логістичну базу в районі Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить", - йдеться у повідомленні.

Також на Південнобузькому напрямку загарбники вживають заходів з відновлення боєздатності. Продовжують проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагаються блокувати дії підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, що раніше у Новій Каховці загарбники закликали українців найнятися на роботу в "поліцію". Радник глави МВС України Антон Геращенко попередив, що зрадникам загрожує серйозне покарання.

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