Також зафіксовано значну активність авіації противника, аналогічна була під час окупації Вугледара.

Російська Федерація перекидає Бердянським напрямком значні штурмові сили до лінії фронту. Про це в етері "Еспресо" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, починаючі з кінця неділі та по сьогоднішній день спостерігається, що йде "достатньо велике" пересування нової військової сили противника.

"Бачимо прибуття нових підрозділів із Російської Федерації, які перекидаються через Бердянський напрямок ближче до Токмака. Бачимо, як підрозділи просуваються ближче до лінії фронту, до Вугледару, і на Волноваський район, і на північ Маріупольського району. В маріупольсько-бердянській агломерації, де тривала підготовка нових контрактників, цей процес майже завершено", - розповів радник.

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Він додав, що вчора, 29 жовтня, також спостерігалося, як з перекриттям траси відбувалося значне перекидання живої сили, в основному, штурмових підрозділів, від Бердянська до Токмака. За даними Андрющенка, всі ці сили росіян формуються вздовж лінії фронту, на Запорізькому напрямку від Гуляйполя до Вугледара.

Також, за його словами, зафіксована підвищена активність авіації РФ – гвинтокрилів та літаків, які здійснюють пуски керованих авіаційних бомб та ракет, відповідно над територією Маріупольського району.

"Це означає, що достатньо агресивні дії тривають в районі Вугледара, там, де противник намагається штурмувати", - сказав Андрющенко.

Він додав, що аналогічна активність авіації була під час окупації Вугледара, після чого певний час тривала оперативна пауза, але зараз знову спостерігається значна активізація загарбників.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, кілька днів тому російським окупантам вдалося захопити село Левадне та наразі підрозділи ЗСУ проводять там стабілізаційні заходи, щоб стабілізувати ситуацію. За словами військових, ділянка в районі цього села важлива, бо це шлях на Велику Новосілку – стратегічний вузол на півдні Донецької області. Далі – "кордон" з Дніпропетровською областю. Тому на тому напрямку Сили оборони не пускають ворога, не дають йому можливості мати якесь просування.

Загалом на півдні Силам оборони України протистоїть близько 200 тис. російських солдатів, включаючи тих, які перебувають у районі тимчасово окупованого Криму.

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