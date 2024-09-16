Наразі Україна не досягла успіху в своїй меті змусити Москву відволікти сили зі сходу.

Росія почала контрнаступ у Курській області. На тлі цих новин знову почали говорити про цілі зухвалого вторгнення українських сил в регіон.

Як пише Financial Times, Курська операція стала першим великим іноземним вторгненням на російську територію з часів Другої світової війни. Цей план завжди був ризикованим. Ризики зростають, а стратегічні вигоди все ще нечіткі.

Успіх залежить від втрат

Українські війська досягли тактичної перемоги, захопивши приблизно 1200 квадратних кілометрів російської території після раптової атаки 6 серпня. Операція допомогла відновити певну віру в наступальний потенціал України, змінивши наратив війни. Але наразі Україна не досягла успіху в своїй меті змусити Москву відволікти сили зі сходу.

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На думку аналітиків, загальний успіх вторгнення тепер залежатиме від втрат, яких Україна зазнає, утримуючи територію, можливо, протягом місяців. І ці втрати залежатимуть від тактики, яку застосовуватимуть російські війська, щоб відтіснити українців.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що результат з точки зору України залежить від відносних ресурсів, виділених кожною стороною.

"Важливо не те, що Україна відволікала ресурси. Це нормально - поки Росія відволікає більше", - сказав він.

Якби Росія грала в довгу гру, виділивши лише обмежені ресурси на Курськ, вона могла б ще більше розтягнути та знищити українські сили, пише видання.

Росія почала контрнаступ в середу і заявила, що швидко відбила в українських сил близько 63 квадратних кілометрів на лівому фланзі території, яку захопив Київ. Водночас Deepstate заявляє, що Україна все ще просувається вперед на півночі.

Президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що російські війська "розпочали швидкі наступальні дії", але без серйозних успіхів. Він також зазначав, що Україна використовуватиме захоплену російську землю як розмінну монету в будь-яких майбутніх мирних переговорах, що може означати утримання її на невизначений термін.

"Українці теж перестали завозити нові резерви... Вони почали менше пересуватися і замість цього більше окопуватися", – сказав FT співрозмовник з російських військових кіл.

За словами Лі, Україна взяла на себе "нові довгострокові зобов’язання" під час наступу на Курську область. Київ створив розширений фронт, який доведеться постійно постачати і зміцнювати, потенційно на шкоду його оборонним лініям в Україні.

Українські сили можуть використовувати прикриття лісів, щоб окопатися, але ця перевага зникне взимку, додав Лі.

Можливості України щодо ротації своїх підрозділів або надсилання підкріплень також обмежені. Країна все ще перебуває на початковій стадії поповнення своїх військ після впровадження нового закону про мобілізацію.

Офіційні особи кажуть, що мобілізація йде по плану, але знадобиться ще три місяці, перш ніж нещодавно навчені війська зможуть вплинути на поле бою, повідомив голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич.

Контрнаступ ще не був широкомасштабним

Вторгнення в Курську область не спонукало Путіна перекинути свої найкраще підготовлені штурмові сили з Донецької області. Цієї мети не було досягнуто, визнав на початку цього місяця головком ЗСУ Олександр Сирський. Але він стверджував, що росіян "позбавили можливості маневрувати своїми підрозділами" і перешкодили відправити додаткові сили до Покровська.

Спочатку Москва покладалася на прикордонні війська та солдатів строкової служби, а потім надіслала боєздатніші підрозділи.

"Крім кількох бригад морської піхоти, ми не залучили туди жодних хороших нових резервів. Ми зібрали їх звідусіль", – сказав співрозмовник з військовому відомстві РФ.

Руслан Левієв, військовий аналітик та очільник групи Conflict Intelligence Team, сказав: "Незважаючи на те, що Путін був явно дуже розлючений через прорив у Курській області, він не приймав емоційних рішень, тому ми не бачили стратегії "швидко, схопити всіх і відправити відбивати Курськ".

Керівництво України все ще сподівається, що Росії врешті-решт доведеться відвести більше військ зі східного фронту. Високопоставлений представник української військової розвідки сказав, що Росія наразі залучила 38 000 осіб, включаючи десантно-штурмові бригади, передислоковані з півдня України, але контратака "ще не була широкомасштабною". Для цього треба більше загартованих у боях штурмових бригад.

Зеленський заявив, що Росії знадобиться близько 100 тисяч військових, щоб витіснити його сили з Курщини.

Для чого Україні Курська область?

В контратаці брали участь підрозділи 51-го парашутно-десантного полку Росії та 155-ї бригади морської піхоти, а також щонайменше вісім танків. Але російські та західні аналітики сходяться на думці, що сил, які Росія зібрала там, недостатньо сил, щоб повністю відвоювати територію. Операція цього тижня була "схожою на "зондування" лінії оборони України", сказав Левієв.

Навіть якщо ставка України на те, що вторгнення на Курськ пом’якшить тиск на східному фронті, ще не окупилася, це все одно може спонукати Росію до збільшення сил у контрнаступі. Якби переговори виникли, Путін, ймовірно, був би змушений позбавити Україну козиря - Курської області.

Представник українського оборонного відомства заявив, що Україна не планує захоплювати більше території на Курському напрямку, а натомість працює над окопуванням і захистом своїх флангів. Курська операція, за його словами, завжди планувалася для того, щоб українські війська могли швидко відійти, якщо ситуація погіршиться.

Лі зазначив, що "Курськ" може стати причиною виснаження російської сили. З іншого боку, якщо Москва займе "мінімальний" підхід у Курській області, тоді "цей гамбіт може не окупитися Києву".

Курська операція - останні новини

Як писав УНІАН, українські військові звільнили в Курській області ще два населених пункти. Зокрема ЗСУ зайняли села Дурівка та Вітряне. За словами аналітиків, українські захисники також змогли зайняти частину населеного пункту Журавлі.

Водночас військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман наголосив, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, щоб відтягнути російські війська. Також він розповів, в якому випадку українські сили відійдуть з Курської області.

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