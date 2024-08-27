Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч військовослужбовців, - Сирський

Курська операція відволікла значну кількість сил ворога.

Росія перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч своїх військовослужбовців, ця цифра зростає.

Про це під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" у своєму онлайн-включенні сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, відповідаючи на запитання щодо наслідків Курської операції для зони Покровська.

"Одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського, Курахівського напрямку", - зазначив він.

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Головнокомандувач додав, що ворог це розуміє, тому він продовжує зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини.

"Звичайно, Курська операція відволікла значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуті на Курський напрямок. І ця цифра зростає. Поряд з цим, противник намагається не знімати частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він, навпаки, збільшує свої зусилля", - сказав Сирський.

Він додав, що українські воїни роблять усе задля безпеки цивільного населення. "Щодня тривають жорсткі бої на цьому напрямку. Це зона нашої особливої уваги. Ми також зосереджуємо на цьому напрямку основні свої сили і засоби", - зауважив він і додав, що все це робиться задля захисту нашого цивільного населення.

Курський напрямок - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня українські сили зайшли на російську територію, в Курську область, та стрімко просунулися вперед.

Видання The Times зазначає, що загін безпілотників є ключем до вторгнення України в Курську область Росії. Так, безпілотники зробили атаку можливою, спочатку показавши, де штурм буде успішним, а тепер допомагаючи ізолювати російські війська на землі.

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