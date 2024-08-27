Дрони зробили атаку можливою, спочатку показавши, де штурм буде успішним.

Загін безпілотників є ключем до російського вторгнення України в Курську область Росії.

Як пише The Times, безпілотники зробили атаку можливою, спочатку показавши, де штурм буде успішним, а тепер допомагаючи ізолювати російські війська на землі

У лісі українські солдати скупчилися навколо екранів із зображеннями з Росії. "Пташки" бачать усе, що роблять росіяни. Координатори зазначили, що інформацію передають команді, яка керує Himars.

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Для 3000 російських призовників, які застрягли в густому лісі, понтон, перекинутий через річку є останнім шансом для поповнення або відступу.

"Сьогодні ввечері його не буде. Найкращий День Незалежності!", - сказав український військовий Ваня.

Коли українські війська розпочали вторгнення в Курську область Росії, захопивши сотні квадратних км російської території, це стало можливим завдяки безпілотникам, подібним до моделі Phantom британського виробництва, які передали важливі розвідувальні дані і вказували, де і коли вдасться наземний штурм.

Рої безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів заглушили радіоелектронний захист Росії, дозволивши українській бронетехніці прорватися та зайняти анклав, який може стати розмінною монетою для України в майбутніх територіальних переговорах.

"Пташки" тепер допомагають ізолювати відчайдушні російські сили на землі, змушуючи їх здатися. Президент Володимир Зеленський називає це "поповненням обмінного фонду".

Сотні російських військовослужбовців, більшість з яких юнаки строкової служби без жодного досвіду бойових дій, були взяті в полон після того, як українські війська перейшли кордон 6 серпня. У перші дні наступу під Курськом Україна хвалилася, що збирала щонайменше 150 полонених на день, більшість із яких здалися без бою.

Полон призовників став серйозною проблемою для Володимира Путіна, оскільки стурбовані матері, потужна політична сила в попередніх конфліктах, відчайдушно лобіюють звільнення своїх синів.

У суботу, в День Незалежності України, 115 військових повернулися з полону під час першого за багато місяців обміну полоненими. На кадрах видно, як спантеличених підлітків з голеними головами вивантажують з автобусів для обміну через російський кордон.

За останні десять днів команда безпілотників керувала операцією Himars зі знищення всіх трьох постійних мостів через річку Сейм, залишивши ще близько 3000 російських військових, переважно молодих призовників, у пастці. Щовечора російські військові інженери на півночі перекидають через річку тимчасові понтони; щоранку безпілотникиа знаходять, у бій вступить Himars.

"Ці призовники мають серйозну цінність. Їхні матері плачуть за ними, Путін дуже хоче їх повернути. Ходять розмови, що наступного разу ми зможемо отримати трьох наших лише за одного з їхніх", - каже військовий Ваня.

Команда аеророзвідників сканує зображення на екранах, шукаючи приховану зброю для знищення. Дрони у повітрі шукають нову здобич для Himars.

Морально легше знищувати зброю та інфраструктуру, ніж людей, зізнається 37-річний Яша.

"Ми однозначно віддаємо перевагу вражати озброєння, особливо якщо воно дійсно дороге. Якщо ви вбиваєте людей, вони просто знаходять більше. Вони просто продовжують приходити", - каже військовий.

Екран мерехтить, а потім на секунду зображення зникає, спрацював російський РЕБ.

"Що з сигналом? Вгору-вниз ходить", – запитав військовий Паша. Ваня знизує плечима. "Схоже, Ілон Маск просто хизується", - іронізує він.

Для цих людей Маск є і героєм, і лиходієм. Новатор, який спочатку поставив їм Starlink, потім, здається, пошкодував про це, вмикаючи та вимикаючи його сигнал для України в критичні моменти наступу. Зараз Маск закликає Україну віддати територію Росії, щоб припинити війну. Захоплення Курської області ще може стати розмінною монетою для України проти віддачі власної території. Втриматися Україні допоможе команда дронів.

48-річний Ваня, колишній фінансовий директор металургійної компанії, готувався до вуличних боїв у своєму рідному місті Дніпро після вторгнення 2022 року, але командир вибрав його для навчання безпілотників.

"Я хотів дізнатися про дрони, бо знав, що за ними майбутнє", - каже він.

У березні минулого року вся команда з 14-го окремого полку вирушила до Польщі на навчання британських операторів безпілотників на симуляторі Phantom. Команда добре зжилася з британцями, каже їхній командир Родік.

"Вони дуже схожі на українців", – сміється він.

"Пташка" помітила щось схоже на зброю, заховану під деревом. Збільшивши масштаб, оператори бачать, що це ракетна система "Град", яка не вартує удару з Himars. Його координати зафіксовані та відправлені для нанесення удару безпілотником із вибухівкою. Ваня зауважує кількість систем озброєння, які вони знайшли тут, а також склади обладнання, непропорційні незначній присутності російського персоналу. Він підозрює підготовку РФ до майбутнього повторного вторгнення Росії на кордон у Сумській області, використовуючи той самий маршрут, яким йшли в лютому 2022 року.

Оператори будуть всю ніч стежити за тим, як український літак знищуватиме понтон РФ.

"Кожного разу, коли ми знищуємо один із них, їм потрібно ще більше часу, щоб відновити його!" - каже Ваня.

Командир Родік каже, що російські строковики мають лише один шанс на життя - здатися українцям. "Зрештою їм доведеться прийти до нас. У них немає виходу", - каже він.

Операція в Курській області

6 серпня українські сили зайшли на російську територію, в Курську область, та стрімко просунулися вперед. Незабаром стало відомо, що вони почали завдавати ударів по мостах через річку Сейм. Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке зазначив, після знищення мостів через річку Сейм у Курській області ЗСУ залишилося пройти ще 2,6 км, щоб замкнути умовний "котел" для російських військ.

Раніше українські війська підірвали всі стаціонарні мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. І хоча фізичне оточення російських військ тут поки що не проглядається, Рьопке вважає, що це угруповання може опинитися відрізаним від постачання, коли ЗСУ фізично підійдуть до Сейму.

Сьогодні стало відомо, що російські війська побудували нову понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Вона знадобилася після української атаки на міст у селищі Кариж.

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