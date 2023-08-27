Раніше ці формування окупантів воювали у районі Кремінної на Луганщині.

На тлі просування українських військ на Запорізькому напрямку Росія перекинула туди частину окупантів із-під Кремінної.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні, у район Роботиного ЗС РФ перекинули елементи елітного формування – частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, які були біля Кремінної на Луганщині. Також окупанти здійснили так звані бічні передислокації частин 7-ї гвардійської гірничо-стрілецької дивізії з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області.

Такі маневри свідчать про те, що російські війська можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок Запоріжжя. Відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші бічні передислокації й ухвалювати рішення про те, яким ділянкам фронту віддати пріоритет.

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"Елементи цих з'єднань десантників можуть бути активніше задіяні на певних ділянках фронту, ніж на інших, і кожне з'єднання навряд чи діятиме як згуртована бригада або дивізія", – підсумували в ISW.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України досягли тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій загарбників.

Українські захисники вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони противника в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше. Так, бійці Сил оборони увійшли до районів, де зіткнулися лише з російськими "групами тилового забезпечення". Очікується, що подальший прорив у цих районах буде легшим.

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