Зокрема, українські захисники нібито дійшли до тактичних тилів окупантів.

Збройні сили України досягли тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій загарбників.

Про це повідомили у звіті аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на українські та американські джерела. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 25 серпня, що ЗСУ прориваються через основний комплекс російських оборонних ліній.

Як розповів командир ЗСУ на південному напрямку, українські захисники вважають, що прорвали найскладнішу лінію оборони противника в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше. Так, бійці Сил оборони увійшли до районів, де зіткнулися лише з російськими "групами тилового забезпечення". Очікується, що подальший прорив у цих районах буде легшим.

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Водночас російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ атакували ділянки у напрямку тилових оборонних ліній біля Вербового (18 км на південний захід від Оріхова). Це також підтверджує, що українські захисники можуть знаходитись поблизу тактичних тилів. Аналітики наголошують, що хоча Сили оборони підійшли до оборонних позицій, які можуть бути слабшими за попередні, вони все ще є серйозною проблемою.

Додається, що ЗСУ, ймовірно, вже пройшли мінні поля та укріплення, на які росіяни витратили багато сил та засобів. Ті оборонні позиції, які зараз знаходяться перед ЗСУ, ймовірно, складаються з безперервного комплексу протитанкових ровів, протитанкових перешкод "зуби дракона" і додаткових мінних полів. Вже за ними йдуть бойові позиції, що дуже схоже на першу російську лінію оборони.

В ISW наголошують, що розмір мінних полів на цій ділянці не зрозумілий, однак можна припустити їхній менший розмір, який має дати військам РФ можливість відступити.

"Крім того, ISW нещодавно підрахувала, що ця серія підготовлених оборонних позицій може бути захищена менш сильно, ніж позиції, які українські війська вже прорвали на півночі, хоча це залишається неясним", - йдеться у звіті.

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Як раніше повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад три сотні окупантів та майже два десятки одиниць ворожої техніки.

Підрозділам ЗСУ вдалося знищити дуже важливе обладнання окупантів на півдні України та ліквідувати 42 солдатів РФ за останню добу.

На сході також є успіхи. За словами військового, Бахмут має всі шанси опинитися в оперативному оточенні Сил оборони України найближчим часом.

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