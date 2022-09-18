Про рух цього озброєння публічно не заявляла ані РФ, ані Захід.

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга та інших місць, щоб перекинути на фронт в Україну.

Про це пише Yle.

Фінське видання опублікувало супутникові знімки, на яких видно, що мобільні вогневі платформи та ракети зникли з бази на Карельському перешийку неподалік Санкт-Петербурга.

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Ані Росія, ані Захід не повідомляли про рух озброєння.

Зазначається, що Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз, однак тепер декілька з них спорожніли.

"Згідно зі знімками, чотири зенітні бази залишились без обладнання", - заявив військовий експерт, майор у відставці Марко Екланд.

За його словами, на фронт перекинули обладнання до старої системи С-300.

Екланд вважає, що РФ ослабила протиракетну оборону на околицях Санкт-Петербурга, бо відчуває дефіцит ракет для війни проти України.

Як повідомляв УНІАН, на форумі "Армія 2022" президент РФ Володимир Путін заявив про "найкращу" зброю і готовність роздавати її своїм "численним" союзникам і партнерам.

Заяви Путіна абсурдні, вважають експерти. Адже у РФ немає ні "найкращої зброї", ні "численних" партнерів.

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