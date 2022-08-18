Порівняно із західними аналогами російська зброя – відстала й базується на радянських здобутках.

Глава Кремля Володимир Путін хизується "надсучасною" російською зброєю, яка насправді є застарілою та неефективною.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, справжні можливості російського озброєння продемонструвала війна в Україні.

"Порівняно із західними аналогами російська зброя – відстала. Принципово нових розробок російський ВПК не видає, там досі користуються радянськими здобутками", - йдеться в повідомленні.

У СтратКомі зазначають, що виробництво озброєння в Росії залежить від західної електроніки та підприємств із України, але до них росіяни не мають доступу.

Також повідомляється, що російська техніка, яку захоплюють українські військові, має виробничий брак, що наражає самих окупантів на небезпеку в ході експлуатації.

"ВПК Росії занепадає, як і інші галузі російської економіки, – підприємства простоюють, працівники залишаються без роботи... А серія пожеж і вибухів на підприємствах ВПК свідчить про наміри чиновників приховати реальний стан галузі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на форумі "Армія 2022" президент РФ Володимир Путін заявив про "найкращу" зброю і готовність роздавати її своїм "численним" союзникам і партнерам.

Заяви Путіна абсурдні, вважають експерти. Адже у РФ немає ні "найкращої зброї", ні "численних" партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: