Вночі окупанти вдарили ракетами по Україні з акваторії Чорного моря.

РФ під час масованого ракетного удару по Україні в ніч на 16 травня застосувала "Калібри". Боєголовки ворог запустив з акваторії Чорного моря.

Так, в ніч з 15 на 16 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири ракети, уточнила Миколаївська ОВА.

"Збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що вчора ввечері (в районні 17:05) ворог "накрив" з артилерії Очаківську громаду, однак руйнувань та постраждалих немає.

В інших районах та місті Миколаїв ніч пройшли відносно спокійно.

Росія здійснила "щільну" ракетну атаку по Україні

Нагадаємо, шо цією ночі українці знову майже не спали через масований "комплексний" удар по Україні, який реалізували окупанти. "Почервоніли" всі області, вже о 03:31 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці лунають вибухи.

Зранку начальник КМВА Сергій Попко прокоментував, що це був один з "найщільніших" ракетних ударів по Україні (максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу). Він не виключив, що цієї ночі ворог міг запустити по Україні ракети балістичного типу.

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