В декількох районах столиці зафіксовано падіння уламків ракет.

В ніч проти вівторка, 16 травня, російські загарбники вчергове атакують Україну ракетами. У всіх областях країни оголошено повітряну тривогу, в Києві лунають гучні вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що в столиці працює ППО. Водночас у Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про ракетну небезпеку.

"Київська область! Ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Перейдіть до укриттів та інших безпечних місць. Зберігайте спокій!" – йдеться в повідомленні КОВА.

Відео дня

Роботу ППО підтвердив раніше і голова Офісу президента.

"ППО працює по цілях, не знімайте та не викладайте відео", – написав Андрій Єрмак у Telegram.

Оновлено 03:31: Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в столиці.

"Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці – згодом", – заявив він.

Водночас начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що, за попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Оболонському та Дарницькому районах столиці.

"Дані по потерпілих та руйнувань наразі відсутні. Інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

Атаки РФ по Україні

15 травня російські військові обстріляли Авдіївку Донецької області. Ворог завдав ракетного удару по лікарні. Внаслідок російської атаки є жертви.

Протягом доби ворог також гатив по Харківщині. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по населених пунктах Купʼянського та Чугуївського районів.

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