Якщо вильот бойовий, то ворожі ракети підлітатимуть до України біля 4-5 години ранку.

Російські окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. З аеродрому "Оленья", що розташований в Мурманській області РФ, злетіли біля 7 бортів Ту-95мс.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України. Якщо виліт бойовий, орієнтовний час підльоту ракет – біля 4-5 години ранку. Це залежить від обраних ворогом пускових рубежів.

У разі оголошення сигналів повітряної тривоги українців закликають йти до укриттів.

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Ту-95мс: що відомо про бомбардувальники

Ту-95МС – важлива складова російської ядерної стратегії. Ці літаки були розроблені у Радянському Союзі і перебувають на озброєнні з початку 1980-х років. Наразі вони активно експлуатуються Росією, зокрема у її загарбницькій війні проти України.

Цей бомбардувальник має дальність польоту понад 15 000 км і здатний нести ядерне та конвенційне озброєння. Він також може використовуватись як платформа для ракет-носіїв. Відомо, що під час атак по Україні Росія запускає ракети Х-101 та Х-555 саме з цих літаків.

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