Тривогу оголошено по всій країні, працює ППО.

Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. Про зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Біля 04:30 у південних та східних областях почали оголошувати повітряну тривогу. У Повітряних силах зазначили, що вона повʼязана з загрозою пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Станом на 04:43 карта повітряних тривог виглядає так:

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Оновлено 04:50: Повітряну тривогу оголошено в Києві та, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Житомирській областях.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету з півдня в напрямку Херсонщини.

Оновлено 04:57: Група ракет рухається у північно-східному напрямку, повідомили в Повітряних силах. Загроза для Запоріжжя.

Оновлено 05:02: Повітряна тривога поширилася на західні регіони. Наразі "червона" вся мапа.

Тим часом у Повітряних силах попередили, що ракети, які становили загрозу для Запоріжжя, змінили курс та летять на Дніпропетровщину.

Блогер "Николаевский Ванек" зауважує, що наразі мовиться про ракети "Калібр". Ракети, які окупанти випустили з бомбардувальників, наразі у повітряному просторі України не фіксуються.

Оновлено 05:13: У Силах оборони півдня повідомили, що з ночі в Чорному морі чатує фрегат "Адмірал Макаров", носій 8 "Калібрів".

"Є інформація, що здійснив пуски ракет. Будьте уважні, сигнали тривог – це попередження про небезпеку, переходьте в укриття!" – йдеться у повідомленні.

Водночас у ПС ЗСУ заявили, що ракети летять у напрямку Кіровоградської області.

Оновлено 05:25: Ракета на Кіровоградщині, курс – півнчіно-західний, повідомили Повітряні сили.

Оновлено 05:33: Ракета на Черкащині. Курс – північно-східний.

Також у ПС ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північному сході.

Оновлено 05:35: Перша група крилатих ракет, випущених з російських бомбардувальників, вже у повітряному просторі України. Фіксуються в Сумській області, летять – у напрямку Чернігівщини.

Згодом у ПС ЗСУ додали, що ракети прямують на Київ.

Оновлено 05:42: Ракета на Вінниччині – курсом на захід.

Оновлено 05:49: У Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Києва терміново пройти до укриттів.

Згодом стало відомо, що ракета в Житомирській області теж летить курсом на Київ.

Оновлено 05:56: Друга група крилатих ракет з Ту-95 заходить в повітряний простір України. Фіксуються в Сумській області, летять – у напрямку Полтавщини, повідомили в Повітряних силах.

Оновлено 06:01: У Київській області працює ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

У Повітряних силах кажуть, що ракети маневрують з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.

Оновлено 06:05: Група ракет летить в напрямку Рівного.

Також окупанти випустили керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра. Ймовірно, Х-59.

Оновлено 06:10: Ракети на Вінничині у східному напрямку, заявили в ПС ЗСУ.

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