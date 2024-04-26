РФ вбила 90 медичних працівників, поліцейських і пожежників та поранила майже 350 цивільних осіб по всій Україні, використовуючи цю тактику.

Російські війська повторюють в Україні власну тактику в Сирії, завдаючи повторних авіаційних та ракетних ударів по цивільних.

"Я хотів би зосередитися на вірогідних повідомленнях про те, що російські військові завдають повторних ударів в Україні по цивільному населенню, в тому числі по парамедиках та особах, які прибувають, щоб допомогти жертвам першого удару. Російський уряд наслідує власний приклад у Сирії, де він здійснив десятки таких авіаударів, унаслідок яких загинули цивільні, співробітники екстрених служб та гуманітарні працівники", - сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ тимчасово повірений у справах місії США при ОБСЄ Тімоті Ганвей, якого цитує "Укрінформ".

За словами дипломата, у звіті Московського механізму ОБСЄ 2022 року експерти відзначили "чіткі закономірності порушення міжнародного гуманітарного права російськими військами під час ведення бойових дій". Окремо розглядалися повторні атаки на цивільне населення, зокрема удар "Калібром" 1 березня 2022 року по площі Свободи перед Харківською ОДА.

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"За 5-7 хвилин після прибуття рятувальників стався другий удар аналогічною ракетою, яка влучила в будівлю. Це означає, що рятувальники і поранені в результаті першої атаки були навмисно обрані мішенню", - пояснив Ганвей.

Як він додав, з того часу з'явилися докази того, що країна-агресор вбила понад 90 медичних працівників, поліцейських і пожежників та поранила майже 350 цивільних осіб по всій Україні, використовуючи цю тактику.

"Викликає занепокоєння той факт, що Росія все частіше використовує цей тип атак. Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що протягом останніх тижнів спостерігається "особливо тривожна картина" таких ударів. Лише у березні та квітні внаслідок повторних атак Росії, спрямованих проти тих, хто першими реагує на надзвичайні ситуації, загинуло близько 30 рятувальників в Одесі, Харкові та Запоріжжі, а понад 20 дістали поранення", - обурився дипломат.

Ганвей наголосив, що порушення міжнародного гуманітарного права окупантами не повинні залишатися безкарними, і ця кампанія РФ проти цивільного населення України має бути припинена.

Повторні удари РФ

В ДСНС нещодавно заявили, що російські загарбники збільшили інтенсивність повторних обстрілів по об'єктах, коли там вже працюють підрозділи рятувальників.

З початку повномаштабного вторгнення внаслідок обстрілів під час виконання завдань загинув 91 співробітник ДСНС і ще 351 отримав поранення. До їхнього числа також входять піротехнічні підрозділи.

Разом з тим, він повідомив, що останнім часом часто окупанти обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи. Зокрема, на Сумщині, Харківщині, Донеччині.

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