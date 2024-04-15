Зокрема, повторні удари можуть відбуватися, коли на місцях вже працюють рятувальні служби.

Російські загарбники збільшили інтенсивність повторних обстрілів по об'єктах, коли там вже працюють підрозділи рятувальників. Про це прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти завдають повторних ударів практично від самого початку війни. "Єдине, що останнім часом їхня інтенсивність набагато збільшилася", - сказав Хорунжий.

Він зазначив, що за дорученням міністра підготували зміни до правил дій рятувальників під час гасіння пожеж. Особливо у населених пунктах та на територіях, що потрапляють під обстріли.

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Крім того, вирішено забезпнечити рятувальників індивідуальними засобами бронезахисту - бронежилетами і бронешоломами відповідних класів та медичним аптечками. Крім того, уточнено порядок моніторингу безпекової ситуації та здійснено інші заходи.

"Все починається з розвідки, коли рятувальники отримують інформацію, і відповідно, під час слідування на місце надзвичайної ситуації вони уточнюють дані, яка допомога потрібна, одразу аналізується скільки сил і засобів потрібно для ліквідації і локалізації та проведення певних рятувальних робіт", - сказав він.

Як розповів Хорунжий, з початку повномаштабного вторгнення внаслідок обстрілів під час виконання завдань загинув 91 співробітник ДСНС і ще 351 отримав поранення. До їхнього числа також входять піротехнічні підрозділи.

Разом з тим, він повідомив, що останнім часом часто окупанти обстрілюють пожежно-рятувальні підрозділи. Зокрема, на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Ці випадки фіксуються.

Окремо прес-офіцер додав, що зараз у цю мить чергують 7 тис 200 рятувальників. Їхня чисельність може бути збільшено до 16 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, після чого завдали нового удару. Загинули троє рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки російської атаки на житлові будинки.

Вдень 5 квітня росіяни завдали повторного удару по Запоріжжю, внаслідок чого поранення отримали зокрема журналісти. Аналогічні дії росіян фіксувалися і в багатьох інших місцях. В ООН назвали це порушенням гуманітарного права.

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