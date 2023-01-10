Окупанти залишили без вікон та дахів півміста Очаків.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив, чому вибухова хвиля з Очакова докотилася аж до Миколаєва. У своєму Телеграм-каналі він опублікував відеозвернення, в якому розповів, що росіяни поцілили у "могильник" з протикорабельними мінами.

"Поруч з військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих протикорабельних мін, часів Другої світової війни. Якщо чесно, їх залили бетоном і зробили могильник, щоб вони не вибухнули, бо було небезпечно", - каже Кім.

А росіяни, за словами очільника Миколаївської ОДА, чомусь вирішили, що це склад боєприпасів, й почали туди стріляти:

Відео дня

"І вчора двома ракетами, начебто "Кинджал", пробили два метри бетону, щоб підірвати міни. Єдине, що вони зробили, — залишили без вікон та дахів півміста Очаків та навели паніку в Миколаєві".

Росія обстріляла Очаків 9 січня 2023 року - які наслідки "прильотів"

Протягом 9 січня Росія 5 разів обстрілювала Очаків Миколаївської області, унаслідок чого пошкоджено понад 200 житлових будинків.

Окупанти завдавали ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків. Постраждали 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотирьох людей доставили до лікарень Миколаєва.

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

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