Сьогодні окупанти знову завдали удар по місту.

В Очакові Миколаївської області через обстріл, який ворог завдав вчора, пошкоджено понад 200 житлових будинків. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, за минулу добу станом на 08:30 вівторка, 10 січня, ворог завдає ударів по місту Очаків.

"Вчора, 9 січня, о 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 та сьогодні о 07:14 окупанти завдавали ударів по береговій смузі Очаківської громади та місту Очаків", - зазначив він.

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За його даними, внаслідок вчорашнього обстрілу о 14:08 постраждало 15 людей, серед них дворічна дитина. Чотирох людей доставили на лікування у Миколаїв. За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель.

Також вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у Чорноморській, Куцурубській та Березанській громадах.

Обстріл Очакова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 січня російські окупанти обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова, спричинивши руйнування кількох адмінбудівель, пошкодження житлових будинків та лікарні.

За останніми даними, в результаті обстрілу поранення отримали 15 людей. Серед постраждалих є дитина 2 років.

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