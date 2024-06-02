Українські війська зупинили просування Росії на північ від Харкова, але місто залишається під прицілом Москви.

Хоча небезпека швидкого наступу на Харків відступила, Росія повернула місто у своє "поле зору". Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Москва, схоже, планує жорстоку війну на виснаження, щоб знищити населення Харкова, зробивши життя у місті непридатним.

"Звичайно, Путін все ще хоче Харків", - сказав про правителя Росії Володимира Путіна Олег Синегубов, голова військової адміністрації області. Відео дня

Він зазначив, що Росія розгорнула лише частину військ, необхідних для штурму міста, для чого, за його оцінками, може знадобитися до півмільйона солдатів.

"Але Росія готова до тривалої війни. У гіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти Алеппо в Сирії у 2016 році, коли російські військово-повітряні сили, підтримуючи сирійський уряд у його громадянській війні, знищили джерела електрики та води та бомбили лікарні та школи. Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - сказав секретар РНБО України Олександр Литвиненко.

Видання нагадує, що Путін заперечував плани захоплення Харкова під час державного візиту до Китаю минулого місяця. За його словами, наступ має на меті створити буферну зону для захисту міст біля кордону від українських атак.

"Російська кампанія тероризувати харків'ян була перед останнім наступом і може тривати й після нього. За кілька тижнів до того, як Росія знову вторглася в регіон, жителі отримували повідомлення, очевидно, від місцевої влади, які радили їм залишити місто до того, як місто буде оточене. Повідомлення були фейковими — частиною російської дезінформаційної кампанії, яка розкриває намір Москви вичавити життя з міста", - резюмує ЗМІ.

Битва за Харківщину - останні новини

На Харківщині українські бійці мінують кордон з РФ за допомогою дронів. За даними Bild, аби запобігти подальшим проривам, українські "дроноводи" мінують переходи і дороги на державному кордоні, розкидаючи міни з БпЛА.

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