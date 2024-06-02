За словами військового, сил в окупантів достатньо не лише для диверсійних дій.

Російскькі окупанти активізували свої наступальні дії на Сході. Про це у своєму Telegram-каналі розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, зараз ворог тисне не тільки на Харківському напрямку.

"Якщо вони зрозуміють, що поки для просування на Східному напрямку їм сил не вистачає, будуть розтягувати фронт ще більше. В тому числі, треба готуватись до певних подій на Сумському напрямку", - пише військовий. Відео дня

Він зазначає, що сил в окупантів достатньо не лише для диверсійних дій там, а й для наступальних операцій. При цьому в росіян досі немає обмежень у використанні живої сили, "досі вони можуть собі дозволити погнати стадо у наступ, забороняючи навіть надавати першу допомогу пораненим - бо основне це виконати завдання".

"Потрібно розуміти, що немає особливо мети робити серйозні прориви в глибину. Їм треба розтягнути лінію фронту та відтягнути наші сили. Тому достатньо прорватись на 5-10 кілометрів й відкрити для нас нові ділянки бойових дій, де ми вимушені будемо витрачати свої ресурси, боєприпаси, а головне - втрачати своїх людей", - резюмував Жорін.

Ситуація на фронті - останні новини

На Донбасі ЗСУ не вистачає снарядів, а окупанти увійшли в село Сокіл. Про це повідомив Bild.

За даними видання, ЗСУ зосереджують сили в Харківській області, але це створює дефіцит снарядів на інших ділянках фронту.

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