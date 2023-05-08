Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росія продовжує вести загарбницьку війну, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території – б’є по військових та по цивільних об’єктах,повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано в повідомленні Генштабу.

При цьому зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Атаки Росії 8 травня - це треба знати

В ніч на 8 травня, як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, була наймасовіша атака дронами на Київ від початку повномасштабного вторгнення. Ворог випустив понад 30 дронів-камікадзе, внаслідок падіння уламків п’ять осіб постраждали, пошкоджено багатоповерхівку у Святошинському районі міста.

Також ворог атакував Станіслав в Херсонській області. Поранення отримали десять людей, серед них 9-річна дитина.

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