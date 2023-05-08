Росія продовжує вести загарбницьку війну, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території – б’є по військових та по цивільних об’єктах,повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано в повідомленні Генштабу.
При цьому зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Атаки Росії 8 травня - це треба знати
В ніч на 8 травня, як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, була наймасовіша атака дронами на Київ від початку повномасштабного вторгнення. Ворог випустив понад 30 дронів-камікадзе, внаслідок падіння уламків п’ять осіб постраждали, пошкоджено багатоповерхівку у Святошинському районі міста.
Також ворог атакував Станіслав в Херсонській області. Поранення отримали десять людей, серед них 9-річна дитина.