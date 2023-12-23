До влучання над областю літали дрони.

Армії РФ все ж вдалося дістати ударом критичну інфраструктуру Херсона: ввечері 23 грудня сталося влучання по одному з об'єктів.

Про це оголосив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його даними, серед наслідків - прорив газової мережі, який зумовив пожежу.

"Також під вогнем опинився і один з медичних закладів", - додав чиновник.

Прокудін показав ролик з великими язиками полум'я, які вирують на місці влучання удару РФ в Херсоні.

До цього повідомлення Прокудін писав, що область знаходиться під атакою дронів: БПЛА вдарив по Станіславу, від поранень загинув 69-річний українець.

Окупанти мають значні втрати на лівому березі Дніпра

У вечірньому зведенні за 23 грудня Генштаб ЗСУ сповістив про "приємність": окупанти зазнали значних втрат на лівому березі Дніпра.

Загалом протягом доби армії України довелося провести 57 бойових зіткнень з РФ - ворог продовжує "промацувати" оборону України та йде в безуспішні штурми. Гаряче було на кількох напрямках фронту.

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