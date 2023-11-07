У розвідці кажуть, що це вказує на намір окупантів знищити важливі об’єкти, коли доведеться відступати.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники мінують критичну інфраструктуру.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", - пояснюють у ГУР.

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Ситуація на Херсонщині – останні новини

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують просуватись зокрема на лівобережжі Херсонської області. Повідомляється, що українські військові продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ Росії відтіснити їх зі східного берега річки Дніпро, та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона). Раніше аналітики ISW зазначали, що українські війська незначно просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

За словами військового оглядача, колишнього спікера Генштабу ЗСУ, полковника запасу Владислава Селезньова, росіянам є від чого нервувати. Українські військовослужбовці тримають під контролем щонайменше три плацдарми на лівобережжі Херсонської області. Росіяни вимушені знімати підрозділи з інших ділянок фронту та посилювати своє угруповання на лівому березі Дніпра.

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