Першу хвилю дронів стримали на 100%, але далі почалися проблеми. РФ другою та третьою хвилею дронів поцілила по припортовій інфраструктурі.

Росія в рамках запуску другої та третьої хвилі дронів по півдню України поцілила по припортовій інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. За даними ЗСУ, окупанти запускали БПЛА типу Shahed-131/136 інтервалами.

"Трьома хвилями тривалістю півтори, дві з половиною і знов півтори години ворог атакував Одещину БпЛА типу "Shahed-131/136", - уточнили там.

Першу атаку (9 БПЛА) оборонці стримали на 100%. Однак тоді уламок БПЛА пошкодив технічну споруду припортової інфраструктури. Поранення отримав працівник підприємства.

Далі ворог поцілив дронами по припортовій інфраструктурі Подунав’я - запустив 12 БПЛА.

"Ворожі безпілотники поцілили в припортові об’єкти, там поранено 3 працівників", - підтвердили військові.

Водночас постраждала цивільна інфраструктура Ізмаїла. Ударом зачепило технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів. Також дрони розтрощили дорогу та кілька машин. В кількох житлових будинках українці повибивало вікна, постраждали фасади, дахи тощо.

"На території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинку і гаража. Інформації про постраждалих не надходило", - резюмувало відомство.

Росія вдарила по Україні "Шахедами"

Вночі 10 лютого війська РФ атакували міста України хвилею дронів "Шахед". Сильно дісталося Харківській області (Великому Бурлуку) та Харкову.

Зокрема, у місті є влучання у Немишлянському районі, в самій області армія РФ поцілила по кафе.

Станом на ранок відомо, що через пожежу загинуло семеро людей. Троє жертв були дітьми: 7-річного, 4 річного віку та 6-місячне немовля.

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