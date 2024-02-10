Наразі продовжується тушіння пожеж і встановлення кількості постраждалих.

В ніч на 10 лютого російські окупанти знову атакували Харків. Внаслідок пожежі, яка сталась через удари по місту, загинули семеро людей, троє з яких - діти.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 роки та дитина близько 6 місяців", - написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Цю ж інформацію підтвердив і начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

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"На 06:50 відомо про сімох загиблих у Харкові, серед них троє дітей - 7 і 4 років, а також немовля... Рятувальники продовжують тушіння, поліція на місці: охорона території, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК. Роботи тривають, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитись. Будемо додатково інформувати! Росія відповість нам за все", - написав він у facebook.

Атака росіян на Харків

Вночі УНІАН повідомляв, що російські окупанти атакують Харків дронами-камікадзе. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура.

Ворожі "шахеди" вдарили по АЗС - внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, загорілись 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів.

Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що росіяни запустили по Україні 31 дрон. Ціллю стали Харківська та Одеська область. На Одещині постраждали четверо людей.

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