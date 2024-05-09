Роберті Мецолі довелося поспішати до укриття під час візиту до Ради.

Президент Європарламенту Роберта Мецола прибула у Верховну Раду України, коли якраз було оголошено повітряну тривогу в Києві через можливість обстрілу з боку Росії.

В цей час народні депутати і журналісти спустилися в укриття. Мецола разом з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком провели зустріч з українськими та іноземними журналістами прямо на сходах укриття. Мецола виглядала спокійною. На щастя, загроза швидко минула і пролунав відбій тривоги.

Відразу після цього Мецола виступила у Верховній Раді України, де з трибуни наголосила про підтримку України. В сесійній залі було багато прапорів ЄС, депутати оплесками зустріли її виступ.

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Мецола прибула в Україну

Сьогодні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула в Україну, де разом з президентом України взяла участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів.

Так, Зеленський зазначив, що бути зараз з Україною - це бути з Європою. Він наголосив, що в час важких випробувань, в час війни важливо, щоб Європа не проявляла жодної слабкості, і особливо у питаннях, які зміцнюють її.

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