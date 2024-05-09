Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Києві під час участі у другому Міжнародному саміті міст і регіонів спільно з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.
"Бути зараз з Україною - це бути з Європою і за Європу, за мирну Європу. У нас в цей час таких випробувань, в час цієї війни, ми всі побачили, наскільки важливо, щоб Європа не проявляла жодної слабкості, і особливо у питаннях, які зміцнюють Європу", - відзначив президент.
Глава держави сказав, що Україна та інші країни, які заслуговують бути в Євросоюзі, отримали статус кандидатів і розпочали підготовку до переговорів про членство.
"І ми наблизились впритул до фактичного старту переговорів, виконавши все, що було для цього необхідне", - наголосив Зеленський.
У цьому зв'язку, як відзначив президент, у червні має розпочатись новий дуже важливий етап перемовин про вступ України.
"Я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі, між нашими країнами, нашими громадами", - сказав Зеленський.
Окремо президент сказав, що треба "зробити все, щоб якнайшвидше завершити і завершити справедливо цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність і весь європейський проект".
"Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на нашу землю так само, як і Гітлер прийшов на землі інших народів, - злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно. На жаль, так само це може статися і з нашими народами. Тому наша з вами взаємодопомога - це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоби саме ідея будь-якої війни у Європі знову була розбита", - наголосив Зеленський.
Вступ України в ЄС
14 грудня 2023 року лідери країн-членів Євросоюзу схвалили рішення започаткувати переговори про вступ України до ЄС. З цією метою лідери ЄС рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні рамки для переговорів.
У березні стало відомо про "джентельменську угоду" ЄС з Україною. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що у червні має бути затверджена переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин.
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