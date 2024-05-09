Зокрема, у червні має розпочатись новий дуже важливий етап перемовин про вступ України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Києві під час участі у другому Міжнародному саміті міст і регіонів спільно з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Бути зараз з Україною - це бути з Європою і за Європу, за мирну Європу. У нас в цей час таких випробувань, в час цієї війни, ми всі побачили, наскільки важливо, щоб Європа не проявляла жодної слабкості, і особливо у питаннях, які зміцнюють Європу", - відзначив президент.

Глава держави сказав, що Україна та інші країни, які заслуговують бути в Євросоюзі, отримали статус кандидатів і розпочали підготовку до переговорів про членство.

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"І ми наблизились впритул до фактичного старту переговорів, виконавши все, що було для цього необхідне", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку, як відзначив президент, у червні має розпочатись новий дуже важливий етап перемовин про вступ України.

"Я прошу вас і надалі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі, між нашими країнами, нашими громадами", - сказав Зеленський.

Окремо президент сказав, що треба "зробити все, щоб якнайшвидше завершити і завершити справедливо цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність і весь європейський проект".

"Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на нашу землю так само, як і Гітлер прийшов на землі інших народів, - злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно. На жаль, так само це може статися і з нашими народами. Тому наша з вами взаємодопомога - це робота, щоб не тільки один цей агресор програв, а щоби саме ідея будь-якої війни у Європі знову була розбита", - наголосив Зеленський.

Вступ України в ЄС

14 грудня 2023 року лідери країн-членів Євросоюзу схвалили рішення започаткувати переговори про вступ України до ЄС. З цією метою лідери ЄС рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні рамки для переговорів.

У березні стало відомо про "джентельменську угоду" ЄС з Україною. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що у червні має бути затверджена переговорна рамка про організаційні аспекти ведення перемовин.

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