Загальний залп - чотири ракети.

Українців закликають оперативно реагувати на можливі повітряні тривоги, оскільки Російська Федерація тримає у морі підводний човен з "Калібрами".

На сторінці Сил оборони півдня у Telegram повідомляється, що станом на 23:00 російська стратегічна та тактична авіація не проявляла активності. Також військові не фіксували пусків безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136" в південному напрямку.

"В акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр". Тож на повітряну тривогу, якщо що, реагуємо оперативно", - зазначили вони.

Відео дня

Загроза з моря: останні новини

Вранці на сторінці Військово-Морських Сил Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі на чергуванні був один російський корабель, а в Середземному - вісім, з яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: