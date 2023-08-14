Сумарний залп - до восьми ракет.

Російська Федерація вивела в акваторію Чорного моря фрегат "Адмірал Макаров". Сумарний залп - до восьми ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь", полковник Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі. "В акваторію Чорного моря виведено фрегат "Адмірал Макаров", - написав він о 22:19.

Вдень у оперативному командуванні повідомляли, що у Чорному морі корабельне угрупвання російських окупантів складало 14 одиниць, в Азовському - 1. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не було зафіксовано. Фрегат, який вночі атакував Одесу всім запасом ракет, повернувся в пункт базування.

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Обстріл Одеси: що відомо

Нагадаємо, вночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами та ракетами. Повідомлялося про вибухи у Одесі та Запоріжжі.

Місцева влада повідомила, що в Одесі через падіння уламків ракет спалахнули пожежі, місцеві мешканці публікували фотографії пошкоджених вікон.

Відомо, що загарбники запустили дрони, щоб виявити системи ППО, а після цього - випустили вісім ракет типу "Калібр". Третя атака знову здійснювалася безпілотниками.

Через падіння уламків горів гуртожиток та гіпермаркет Fozzy. Загалом у місті зафіксували 203 пошкоджених будинки, також пошкоджено шкільні та медичні заклади. Постраждали троє працівників гіпермаркету.

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