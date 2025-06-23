Паралельно триває атака дронів-камікадзе.

У ніч на понеділок, 23 червня, Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами.

О 02:30 Командування Повітряних сил Збройних сил повідомило про швидкісну ціль курсом на Білу Церкву. Вже за вісім хвилин військові попередили про ще одну швидкісну ціль, яка летить з Чернігівщини в бік Київської області. Згодом вони повідомили, що вона більше не спостерігається.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", російські загарбники запускали балістичні ракети з Брянської та Курської областей. Цілями ударів були Біла Церква та Бровари/Київ.

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Атака дронів 23 червня

Як повідомляє УНІАН, просто зараз протиповітряна оборона України відбивається від великої кількості дронів-камікадзе типу "шахед", які окупанти вчергове запустили по країні.

Протягом ночі Повітряні сили попереджали, що у небі дуже багато російських безпілотників, основна хвиля атак спрямована на Київську область та столицю.

Мер Києва Віталій Кличко та голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомили про падіння уламків у Дарницькому, Солом'янському та Святошинському районах столиці.

Згідно з останніми даними, до лікарні потрапили двоє людей, іншим постраждалим допомогу надали на місці.

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