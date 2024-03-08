На Авдіївському напрямку просування ворога фактично зупинено, а найактивнішим є Новопавлівський напрямок.

Село Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем Збройних сил України і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села, знищуються. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що найбільша кількість штурмових дій росіян за минулу добу припадає саме на ОСУВ "Таврія". "Унас найгарячіший відрізок. Водночас наш відрізок розподіляється на три різні напрямки – Авдіївський, Новопавлівський і Оріхівський. На Авдіївському напрямку ситуація стабілізована і просування ворога фактично зупинено, там різні його дрібні рухи мають локальний характер. Найактивнішим у нас зараз є Новопавліський напрямок – на захід від міста Мар’їнка", - розповів Лиховій.

За його словами, саме там противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки, зокрема, намагається захопити село Новомихайлівка Донецької області. Також кидає великі сили на захоплення сіл Георгіївка, Побєда і містечка Красногорівка, де за вчора зафіксовано 27 штурмових спроб росіян.

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Лиховій розповів, що на Оріхівському напрямку противник діє "трохи дивним чином" – він накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною із десятків одиниць техніки, яка знищується, а далі він переходить до звичної тактики малими штурмовими групами, інколи із застосуванням бронетехніки, яка викидає піхоту в центрі села Роботине.

"Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села знищуються рано чи пізно", - додав він. При цьому сказав, що за вчора було відбито дві атаки противника в районі Роботиного і Вербового, а в попередні дні їх було більше.

"У ворога політична мета відбити оцей Роботинський виступ, бо ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку 2023 року. Для росіян, ймовірно, це питання є принциповим. Саме тому вони кидають туди значні ресурси і б’ються об Роботине як лобом об стіну. Несуть дуже великі втрати, але не полишають цих спроб. Вони спрямовують свої атаки з обох боків Роботинського виступу, але успіху там ворог немає. Там вже абсолютно знищене село, там немає за що зачепитися, ніякої цінності для фортифікації воно не становить", - повідомив Лиховій.

Ситуація на Таврійському напрямку

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 7 березня, українські військові в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" знищили зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що відмінусовано 360 російських окупантів, понад 300 безпілотників та кілька одиниць дороговартісної техніки.

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