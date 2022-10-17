Сьогодні Росія знову вдарила по Сумської області. Ворог бив по об'єктах інфраструктури. Вже відомо, що в результаті ворожої атаки постраждали люди. Точну кількість поранених поки що не називають.
Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.
"Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі", - написав він і додав, що всі деталі будуть пізніше, після уточнення інформації.
"Прильоти" на Сумщині: що відомо
Як повідомляв УНІАН, рашисти постійно обстрілюють Сумщину. 14 жовтня РФ атакувала чотири громади. А 15 жовтня російські окупанти обстріляли область вісім разів.
Вчора, 16 жовтня, окупанти знову обстріляли Сумську область, без світла залишилися багато людей. Було знеструмлено частину Білопільської громади. Інформація про постраждалих уточнюється.