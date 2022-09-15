Військове керівництво України зможе вибудувати правильну стратегію, знаючи можливості ворожого озброєння.

Військовий експерт Антон Міхненко прокоментував здобуті трофеї захисниками України в ході контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

"Це питання треба розглядати комплексно. У Харківській області Росія втратила багато техніки. Мова йде про 300 одиниць різноманітного озброєння. Цього приблизно вистачить на три батальйоно-тактичні групи. Одна БТГ містить до 1000 осіб і приблизно до 100 одиниць техніки. Тобто Росія зазнала серйозного урону", - сказав експерт.

Міхненко пожартував, що Російська Федерація відкрила таким чином ленд-ліз для України.

"Також можна зробити інші висновки. Нам дісталися доволі нові зразки озброєння, які покинула Росія. Це і танк Т-72Б3, і нові міни, яких ніхто раніше не бачив, а також БПЛА "Орлан-10" з пультом управління. Наші військові та оборонно-промисловий комплекс можуть зробити відповідні висновки. Ми зрозуміємо, хто постачав мікрочіпи, які іноземні компанії допомагали модернізувати техніку. Наше військове керівництво також зможе вибудувати правильну стратегію, знаючи можливості ворожого озброєння", - додав експерт.

Міхненко також наголосив, що потужності російської армії не такі великі, як сама Росія всіх переконувала в цьому. Зокрема, росіяни імпортували комплектуючі деталі цивільного призначення у воєнну техніку.

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