Причина виявилася доволі прозаїчною, але вкрай характерною для армії Росії.

В Міністерстві внутрішніх справ відповіли, чому росіяни залишили стільки важкої техніки в Ізюмі Харківської області. Як виявилося, броню нічим було заправити.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, підрозділи Національної поліції заходили в місто разом із Збройними силами України. Тепер поліціянти разом із рятувальниками ДСНС працюють над відновленням правопорядку, фіксацією слідів воєнних злочинів, розмінуванням території, доставкою гуманітарної допомоги і поверненням Ізюма до нормальної життєдіяльності.

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Окупанти під час відступу залишили в Ізюмі багато важкої техніки, водночас частині загарбників довелося тікати на велосипедах. Єнін пояснив, чому це сталося.

"Один з поліцейських на моє питання, чому росіяни залишили стільки військової техніки (понад 100 одиниць) в Ізюмі, зазначив, що орки просто розпродали весь запас пального і тому втікати довелось, зокрема на велосипедах", - зазначив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії та підійшли до Ізюма.

11 вересня українські воїни підняли державний прапор в центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня.

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