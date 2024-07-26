Два нові типи БПЛА виготовляються з таких матеріалів, як пінопласт та фанера.

Останніми тижнями Росія почала використовувати спеціальні БПЛА, призначені для виявлення та фотографування систем ППО України. Як повідомив представник військової розвідки Андрій Черняк агентству Reuters, два нові типи БПЛА, які окупаційні війська використовували у п'яти атаках за останні два-три тижні, виготовляються з таких матеріалів, як пінопласт та фанера.

Один із типів оснащений камерою та SIM-картою українського мобільного оператора для надсилання зображень російським військовим.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де знаходяться кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються ... отримати уявлення про те, де розташовані всі наші засоби ППО", - заявив Черняк. Відео дня

Це свідчить про те, що Росія прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних та безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі, зазначає видання.

За словами Черняка, нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівку, але дуже схожі на звичайні "Шахед" і літають групами.

Другий новий тип безпілотника не містить вибухової речовини або містить лише невеликий заряд і використовується як приманка, додав він. Але оскільки із землі він практично не відрізняється від звичайного ударного БПЛА, його все одно необхідно збивати. Однак це потенційно може видати місцезнаходження систем ППО України.

Черняк каже, що нові безпілотники, ймовірно, коштуватимуть лише $10 тисяч за штуку, що робить їх виробництво набагато дешевшим, ніж ракети ППО, якими дрони доводиться збивати. За його словами, безпілотники також можуть літати на висоті 1 км, що робить їх поза досяжністю кулеметів та автоматичних гвинтівок.

Системи ППО на війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає ЗРК Hawk від Іспанії. Очікується, що до вересня наша країна матиме повністю готову до експлуатації установку, яка посилить потенціал протиповітряної оборони.

У липні Повітряні сили Збройних сил України показали, як українське небо захищає американський "Яструб". Ця зброя призначена для ліквідації різних ракет, однак нашим воїнам вдалося завдяки ній збивати і дрони типу "Шахед".

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